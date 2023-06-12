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23:33, 12 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о «взорванной взрывчатке» США под Зеленским

Экс-советник Кучмы Соскин: новое шоу Такера Карлсона подорвало репутацию Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона серьезно подорвало репутацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в своем блоге на YouTube экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Взрывчатка США взорвалась под Зеленским. <…> Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, "слугам народа" и по Украине, естественно», — сказал он.

По словам Соскина, в шоу «Такер в Twitter» раскрыли попытки Зеленского добиться увольнения «дерзкого журналиста», критикующего украинского лидера, что лишь показало его лицемерие и подорвало репутацию на Западе. Он добавил, что Зеленский «не просто проиграл, а полностью сел в лужу, и Украина туда же».

Ранее сообщалось, что канал Fox News обвинил Карлсона в нарушении условий контракта из-за его нового шоу Tucker в Twitter. Согласно условиям договора, журналист не мог запускать свой собственный проект. Позже телеканал отправил Карлсону письмо с требованием прекратить публиковать видео в Twitter.

Первый выпуск шоу Карлсона вышел 7 июня и был посвящен подрыву Каховской ГЭС. В эфире передачи журналист обвинил Киев в повреждении гидроэлектростанции и добавил, что украинские власти и ранее планировали атаковать ее.

Fox News отстранил Карлсона от эфира в конце апреля. Причины такого решения не уточнялись. В авторской программе Tucker Carlson Tonight на канале журналист неоднократно критиковал Байдена.

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    Марина Совина
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