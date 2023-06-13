Во Владимирской области лоси попали в фотоловушку

Во лесу Владимирской области два молодых лося попали в фотоловушку

Во Владимирской области пара лосей попали в фотоловушку в ставровских лесах. Соответствующие кадры публикует KP.RU.

На размещенном ролике видно, что двое молодых животных играют друг с другом и плескаются в небольшом пруду. При этом взрослых лосей рядом не было видно. Сотрудники Госохотинспекции региона сообщили, что взрослые особи часто оставляют лосят одних, поскольку последние еще плохо передвигаются.

По словам специалистов, при встрече не следует приближаться к детенышу, а также трогать и гладить его. Среди прочего нельзя шуметь, подходить с собаками и забирать животное из естественной среды обитания.

В апреле в нацпарке «Зюрактуль» в Челябинской области фотоловушка засняла встречу белки и куницы. Первой на поляну пришла белка и начала искать что-то возле проталины. Позднее из-за деревьев вышла куница. Хищница наблюдала за тем, как белка изучает снег, и никак не выдавала себя. А вот белка заметила ее не сразу, и пошла в ее направлении. Осознав, кто перед ней, она стремительно побежала в противоположную сторону — куница последовала за ней.