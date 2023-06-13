Терапевт назвала разрушительные для интимной жизни заболевания

Врач Наталья Фернандо: причиной снижения либидо могут быть заболевания щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы могут стать причиной эректильной дисфункции и снижения либидо у мужчин, считает врач Наталья Фернандо. Ее мнение приводит Daily Mirror.

По словам Фернандо, многие не догадываются, что их проблемы в интимной жизни связаны с работой щитовидной железы, поэтому не обращаются за помощью к врачам. «Люди часто связывают низкое либидо, например, с усталостью или стрессом на работе и пытаются бороться с ними самостоятельно, — объяснила она. — Но важно помнить, что если у человека существенно снизилось половое влечение или возникла эректильная дисфункция, он не должен страдать молча».

Терапевт также назвала другие симптомы заболеваний щитовидной железы. По ее словам, они сопровождаются сильной усталостью, увеличением веса, мышечными болями, депрессией и замедлением физической и умственной активности.

Фернандо подчеркнула, что все названые симптомы могут быть проявлениями других заболеваний. Поэтому, по ее мнению, важно говорить врачу о появлении любых этих состояний. Это поможет специалисту выявить настоящую причину плохого самочувствия и назначить правильное лечение.

Ранее сексолог Дайан Глейм назвал частую причину низкого либидо. По его мнению, сексуальное влечение может снизиться из-за проблем с психическим здоровьем.