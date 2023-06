Доказана эффективность антигистаминного препарата против рассеянного склероза

PNAS: препарат клемастин восстанавливает миелин у пациентов с рассеянным склерозом

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые доказали, что антигистаминный препарат клемастин улучшает состояние центральной нервной системы у людей, страдающих от рассеянного склероза. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи провели магнитно-резонансную томографию 50 человек, принявших участие в клиническом исследовании клемастина. Добровольцы были разделены на две группы: первая группа получала клемастин в течение первых трех месяцев исследования, а вторая группа получала противоаллергический препарат только с третьего по пятый месяцы.

Оказалось, что у тех, кто получал препарат, улучшалось отношение количества жидкости, содержащей миелин, к общему количеству воды в белом веществе мозолистого тела головного мозга. Этот биомаркер, называемой водной фракцией миелина, зависит от количества самого миелина — вещества, покрывающего нервные волокна и улучшающего передачу электрических сигналов вдоль тел нейронов.

При рассеянном склерозе происходит разрушение миелина, что приводит к слабости и спастичности, когда мышцы непроизвольно сокращаются и напрягаются. Заболевание имеет аутоиммунную природу, то есть возникает при нежелательной реакции иммунной системы на клетки самого организма. Прогрессирование болезни выражается в ухудшении когнитивных функций и даже потере зрения.

По словам авторов, результаты предоставляют первое доказательство восстановления миелина при лечении клемастином у пациентов с рассеянным склерозом. Препарат стимулировал дифференцировку стволовых клеток, образующих миелин. Значительное восстановление миелина происходило даже вне очагов поражения. Это делает лекарство более эффективным, чем существующие препараты, подавляющие активность иммунной системы, однако одобренные дозы могут ограничивать пользу от клемастина. Ученые отмечают, что в будущем будут разработаны более подходящие препараты.