Нарколог оценил изобретенное российскими учеными средство от опьянения

Нарколог Гончаров усомнился в эффективности изобретенного россиянами средства от опьянения

Психиатр-нарколог Олег Гончаров оценил эффективность средства от опьянения, об изобретении которого ранее сообщили российские ученые. Мнение нарколога приводит NEWS.ru.

Гончаров отметил, что, если алкоголь попадает в организм, уменьшить его воздействие на мозг практически невозможно. По его словам, сначала спиртное попадает в печень, а потом проникает в мозг, из-за чего появляются симптомы опьянения. Поэтому он усомнился, что остановить этот процесс с помощью биологически активных добавок в принципе возможно.

Мне кажется, что можно уменьшить влияние алкоголя и его вред, но это не волшебная палочка. Нужно помнить, что биодобавка — это тоже лекарство, но действует в 150 раз слабее Олег Гончаров психиатр-нарколог

При этом специалист отметил, что допускает создание препарата, способного уменьшить симптомы алкогольной интоксикации за счет воздействия на мембрану печеночной клетки.

Ранее сообщалось, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали средство, которое позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Предполагается, что продавать препарат будут в интернете, барах и ресторанах.