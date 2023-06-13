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17:22, 13 июня 2023Россия

Путин оценил разрушение Каховской ГЭС фразой «лучше бы они там наступали»

Путин прокомментировал разрушение Каховской ГЭС фразой «лучше бы они там наступали»

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, потому что это привело к тяжелым последствиям для пострадавших от подтоплений территорий, которые являются российскими. Так ситуацию прокомментировал президент страны Владимир Путин, сообщает во вторник, 13 июня, ТАСС.

«Скажу странную вещь, то тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление, лучше бы они там наступали», — сказал глава государства.

Каховская гидроэлектростанция является последней в каскаде ГЭС на Днепре. Она была повреждена в результате обстрелов и разрушена в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадали запорные сооружения плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий в нижнем бьефе водохранилища. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек.

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    Игорь Дмитров
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