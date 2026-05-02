Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:40, 2 мая 2026

Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

Алексей Смертин рассказал, что в суточном забеге было тяжелее всего ночью
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / РИА Новости

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин поделился впечатлениями от участия в суточном забеге. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-игрок отметил, что был готов к тому, что будет тяжело. «Не знаю, сколько буду отходить от такого забега, опыта пока не было. Тяжелее всего было ночью, в районе 2-3 часов. Не спал, только бежал и отдыхал», — заявил Смертин.

Об участии Смертина в суточном забеге сообщалось ранее 2 мая. 51-летний бывший футболист пробежал 208 километров и занял 25-е место среди 61 участника.

В течение футбольной карьеры Смертин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России Смертин провел 55 матчей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok