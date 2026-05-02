Бывший капитан сборной России рассказал об участии в 24-часовом забеге

Алексей Смертин рассказал, что в суточном забеге было тяжелее всего ночью

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин поделился впечатлениями от участия в суточном забеге. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-игрок отметил, что был готов к тому, что будет тяжело. «Не знаю, сколько буду отходить от такого забега, опыта пока не было. Тяжелее всего было ночью, в районе 2-3 часов. Не спал, только бежал и отдыхал», — заявил Смертин.

Об участии Смертина в суточном забеге сообщалось ранее 2 мая. 51-летний бывший футболист пробежал 208 километров и занял 25-е место среди 61 участника.

В течение футбольной карьеры Смертин выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России Смертин провел 55 матчей.