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16:14, 14 июня 2023Экономика

Курсу доллара предсказали рост до 89 рублей

Аналитик Антонов назвал вероятным рост курса доллара до 89 рублей к концу июня

Фото: Александр Щербак / ТАСС

До конца июня рубль может продолжать снижение к основным валютам из-за динамики нефтяных цен и геополитических рисков. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Вероятным максимальным уровнем, до которого дойдет доллар, он назвал 89 рублей, евро — 96 рублей, а юань — 12,45 рубля. В соответствии с его прогнозом, промежуточными уровнями станут 86 рублей, 92,6 рубля и 12,1 рубля.

Факторов, которые позволили бы предсказывать укрепление российской валюты, Антонов не видит. Отдельно негативным событием может стать заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет вечером 14 июня. Если регулятор сохранит процентную ставку, чего ожидают подавляющее большинство экспертов, доллар начнет укрепляться.

Ранее сегодня доллар обновил более чем годовой максимум, преодолев отметку в 85 рублей. Евро поднимался до выше 91,7 рубля. По состоянию на 16:00 по московскому времени курсы скорректировались до 83,9 рубля и 90,9 рубля.

В начале месяца Антонов ожидал, что рубль не опустится ниже 83,5 рубля за доллар и 91 рубля за евро. В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считал, что доллар не поднимется выше 82 рублей.

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    Платон Щукин
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