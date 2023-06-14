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16:41, 14 июня 2023Забота о себе

Врач назвала огурцы и нефритовые яйца опасными для женских половых органов

Врач Сара Брюэр: нефритовые яйца могут стать источником инфекций половой системы

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Врач-диетолог Сара Брюэр назвала опасными некоторые домашние средства, которые используют для оздоровления женских половых органов. Ее советы публикует The Sun.

Специалистка предостерегла от введения во влагалище нефритовых яиц, которые рекламирует американская актриса Гвинет Пэлтроу. По мнению Брюэр, чтобы улучшить тонус мышц тазового дна и избавиться от подтеканий мочи, не нужно прибегать к предметам, которые могут стать источником инфекций половой системы. Достаточно выполнять упражнения Кегеля.

Брюэр утверждает, что некоторые женщины используют огурцы, чтобы очистить влагалище изнутри. «Это такая ерунда! Вероятнее, это закончится бактериальной или грибковой инфекцией, чем принесет пользу», — прокомментировала она.

Пропаривать гениталии, по ее мнению, также не стоит. Таким образом некоторые женщины пытаются избавиться от бактериального вагиноза, однако доказательств эффективности этого метода не существует, зато есть данные о полученных во время процедур ожогах и травмах.

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Также Брюер не рекомендовала использовать различные «лечебные тампоны». «Это может изменить рН влагалища и бактериальный баланс», — объяснила она.

В заключение Брюер посоветовала не использовать детское мыло, чтобы избавиться от ощущения сухости. По ее словам, следует изучить причины этого явления и бороться с ними, а также использовать специальные средства для решения этой проблемы.

Ранее акушер-гинеколог Арпине Торосян назвала последствия использования китайских лечебных тампонов. По ее словам, лечебные тампоны не решают никакие гинекологические проблемы, но их использование может иметь серьезные последствия для женского здоровья.

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    Екатерина Улитина
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