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12:44, 14 июня 2023Экономика

Заявления России о сокращении добычи нефти не подтвердились

МЭА: в мае Россия снизила добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 млн баррелей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В мае Россия сократила добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей. Данные об объемах производства предоставило в ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

Организация отмечает, что майский показатель ниже уровня февраля всего на 370 тысяч баррелей в сутки, что свидетельствует о том, что заявления России о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки не подтвердились.

В отчете также указано, что в предыдущем месяце Россия уменьшила экспорт нефти и нефтепродуктов на 260 тысяч баррелей в сутки, до 7,8 миллиона баррелей в сутки. Показатель почти не изменился по сравнению с уровнем годом ранее. Предполагаемая выручка от экспорта упала на 1,4 миллиарда долларов до 13,3 миллиарда долларов. Сумма на 36 процентов ниже, чем год назад с учетом снижения цен на нефть с 60 до 55 долларов за баррель в апреле.

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При этом поставки нефти, наоборот, выросли на 90 тысяч баррелей в сутки, до 5,2 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефтепродуктов сократился на 350 тысяч баррелей в сутки, до 2,6 миллиона баррелей в сутки. Большая часть поставок (как минимум 56 процентов) пришлась на долю Китая и Индии, еще 12 процентов — на Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Российские власти объявили о сокращении добычи в марте на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года в феврале. При этом вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что речь идет об уровнях по сравнению с февралем. Тогда месяцем начала снижения производства назвали март, однако позднее Новак сообщил, что Россия начала сокращать добычу в мае.

Помимо МЭА в объемах сокращения добычи российскими компаниями усомнились еще и в ОПЕК. Однако проверить заявления международных организаций или российской стороны не представляется возможным, поскольку с апреля правительство России закрыло статистику добычи нефти и газа на год.

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    Мария Грушко
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