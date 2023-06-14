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11:32, 14 июня 2023Экономика

США в два раза ускорят закупки нефти в стратегический резерв

Reuters: США закупят в стратегический резерв 12 млн баррелей нефти до конца 2023 года

Фото: Nick Oxford / Reuters

До конца 2023 года США закупят 12 миллионов баррелей нефти в стратегический резерв, который был истощен продажей сырья в прошлом году. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, сообщает Reuters.

Ранее была анонсирована закупка 6 миллионов баррелей, однако ситуация на рынке позволяет ускорить восполнение запасов в два раза. В администрации президента США Джо Байдена указывают, что продажа нефти год назад проходила по гораздо более низким ценам, чем текущие закупки.

Однако снижение запасов до минимального за 40 лет уровня все равно сделало Белый дом объектом критики для республиканцев. В целом за 2022 год США продали более 200 миллионов баррелей нефти из резерва. В настоящее время в хранилищах находится 351,7 миллиона баррелей.

Увеличить закупки могла позволить реакция рынка на заседание ОПЕК+, которое прошло 4 июня. Уже после его завершения Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, однако ожидаемого королевством роста цен не случилось.

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    Платон Щукин
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