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13:53, 14 июня 2023Интернет и СМИ

В США назвали ключевые заявления Путина на встрече с военкорами

Washington Post назвало заявление Путина о потерях Киева ключевым на встрече с военкорами

Фото: Гавриил Григоров / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Американские СМИ Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Newsweek, USA Today назвали слова о потерях Киева и горящих западных боевых машинах пехоты (БМП) ключевыми заявлениями в речи президента России Владимира Путина на встрече с военкорами, состоявшейся во вторник, 13 июня.

Журналисты издания Washington Post отметили, что на встрече с военкорами Путин дал самые развернутые комментарии по поводу конфликта на Украине с начала спецоперации. При этом колумнисты газеты увидели в заявлениях Путина намеки как на возможность нового наступления, так и на готовность России к мирным переговорам.

Одним из ключевых заявлений обозреватели Washington Post назвали слова президента России о том, что Киев понес катастрофические потери во время контрнаступления и не достиг успехов. Журналисты из США также обратили внимание на заявление Путина о том, что у Москвы не было причин подрывать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).

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2 июня 2023

Издание New York Times назвало необычным формат встречи Путина с военкорами. Журналисты газеты отметили, что мероприятие напомнило им ежегодную Прямую линию с российским лидером. Обозреватели обратили внимание на заявление президента России о том, что спецоперация на Украине достигает поставленных целей.

Колумнисты Wall Street Journal акцентировали внимание на том, что российский лидер признал потерю «значительного количества танков» и другого вооружения. В материале отмечается, что названное Путиным число потерянных Россией танков превышает оценки западных военных аналитиков. При этом газета также приводит заявление российского лидера о том, что Вооруженные силы России успешно отвечают на контрнаступление Украины.

Журналисты Newsweek отметили, что Путин в ходе встречи с военкорами признал, что Россия не была должным образом готова к ответу на обстрелы приграничных районов, в том числе Белгорода. Издание также сделало акцент на словах российского лидера о том, что России необходимо улучшить работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Обозреватели USA Today выделили высказывание Путина о том, что западным странам стоит прекратить поставки вооружения Киеву, если она заинтересованы в завершении конфликта. Колумнисты издания также обратили внимание на заявление Путина о значительных потерях Украины при контрнаступлении, а также на слова российского лидера о том, как «хорошо горят» немецкие и американские БМП.

Президент провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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    Олег Давыдов
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