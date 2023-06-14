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16:01, 14 июня 2023Наука и техника

Болезнь викингов связали с неандертальцами

Molecular Biology and Evolution: у болезни викингов обнаружили неандертальские корни

Фото: Reuters

Ученые показали, что заболевание, известное как контрактура Дюпюитрена или болезнь викингов, имеет частично неандертальское происхождение. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Контактура Дюпюитрена выражается в том, что у пациента некоторые пальцы рук постоянно согнуты к ладони, при этом полностью разогнуть их невозможно. Чаще всего поражаются безымянный и средний пальцы. Факторами риска является возраст, пол, употребление алкоголя, диабет и генетическая предрасположенность. Известно, что заболевание чаще встречается у жителей Северной Европы, чем у лиц африканского происхождения.

Предыдущее исследование показало, что наследственностью объясняется 80 процентов случаев заболевания. По оценкам, распространенность болезни Дюпюитрена среди норвежцев старше 60 лет достигает 30 процентов, что дало патологии название «болезнь викингов».

Ученые исследовали генетическое происхождение заболевания. Они проанализировали данные о 7871 случае болезни и о 645 880 людях без нее, которые хранились в базах британского биобанка, коллекции FinnGen R7 и Мичиганской инициативы по геномике. Всего было выявлено 61 генетический вариант, связанный с болезнью Дюпюитрена. Три из этих вариантов имеют неандертальское происхождение, что объясняет высокую распространенность болезни в Европе.

Известно, что люди из Африки, живущие к югу от Сахары, слабо связаны с неандертальцами или денисовцами, которые жили в Европе и Азии по крайней мере 42 тысячи лет назад. Напротив, люди с корнями за пределами Африки унаследовали до двух процентов своего генома от неандертальцев, а некоторые популяции в Азии сегодня имеют до 5 процентов генома денисовцев.

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    Александр Еникеев
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