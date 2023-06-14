Польшу предупредили о нахождении на грани войны с Россией

Myśl Polska сочла участие поляков в атаке под Белгородом нарушением международного права

Польша находится на грани войны с Россией, а участие наемников из «Польского добровольческого корпуса» (ПДК) в атаке под Белгородом является нарушением международного права. Об этом в статье на сайте Myśl Polska предупредил обозреватель Конрад Ренкас.

«Участие вооруженной банды польских наемников в нападении на территорию Российской Федерации является серьезным нарушением международного права, дающим российским властям право требовать объяснений от польской стороны», — счел автор публикации.

Ренкас указал, что Варшава ранее открестилась от деятельности ПДК и заявила, что эти наемники никак не связаны с польскими вооруженными силами или организациями. Комментируя эти утверждения, обозреватель подчеркнул, что Россия и Польша находятся на грани войны, а Варшаве пора перестать лгать своим гражданам и миру.

Помимо того, автор добавил, что, согласно польскому законодательству, наемники из ПДК должны иметь разрешения, выданные Минобороны Польши. Однако если ведомство де-факто узаконило эту организацию, то страна окажется воюющей стороной со всеми вытекающими последствиями, рассудил Ренкас.

«Понятно без слов, что польская сторона играет с огнем, поскольку подобные действия попадают под международное определение агрессии», — также высказался он. По мнению автора, таким образом речь идет одновременно об антироссийской, антибелорусской и одновременно антипольской акции со стороны Варшавы, так как в случае полномасштабной войны в первую очередь пострадают польские граждане.

22 мая стало известно о проникновении в Белгородскую область диверсантов. Позднее Минобороны России отчиталось о блокировке и разгроме членов диверсионной группы.

Жительница Белгородской области, пострадавшая при диверсии, сообщила, что среди нападавших были поляки. Впоследствии «Польский добровольческий корпус» подтвердил участие в атаке.