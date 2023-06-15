Девять женщин обвинили актера Билла Косби в сексуальном насилии и подали на него в суд

Еще девять женщин обвинили 85-летнего американского актера Билла Косби в сексуальном насилии и подали на него в суд. Об этом сообщает NBC News.

По словам предполагаемых жертв, артист использовал свою «огромную власть, престиж и славу», чтобы принуждать пострадавших к действиям сексуального характера.

Отмечается, что на сегодняшний день около шестидесяти женщин заявили о том, что подверглись изнасилованиям со стороны Косби. По данным издания, некоторые из эпизодов по делу произошли несколько десятилетий назад. Сам актер отвергает все обвинения в сексуальном насилии в свой адрес.

В 2018 году Косби признали виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера. Как утверждает потерпевшая, она была дома у Косби, где тот угостил ее вином и предложил принять три синие таблетки. Вскоре после этого женщина утратила способность двигаться, и актер изнасиловал ее.

Спустя три года суд отменил артисту приговор, а летом 2022-го Косби признали виновным в изнасиловании подростка.