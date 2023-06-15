Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание незадолго до смерти. Как он оценил подготовку ВСУ?

Автор Ilta-Sanomat Каскинен: воевавший за ВСУ финский наемник оставил загадочное послание

Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание незадолго до смерти. Об этом сообщил обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

Он уточнил, что доброволец, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с весны 2022 года, погиб в минувшие выходные. В течение всего периода военных действий он поддерживал связь с корреспондентом Yle.

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Миикка Каскинен назвал это послание загадочным, поскольку финский военный не уточнил, что именно он планировал рассказать журналистам, однако предположил, что речь могла идти о подготовке украинских военных.

Как финский военный оценивал подготовку ВСУ?

Обозреватель отметил, что весной 2022 года финский военнослужащий позитивно оценивал шансы ВСУ, однако отмечал профессиональные недостатки украинских военных.

По мнению наемника, их стандарты находились «где-то между "Талибаном" и Советским Союзом» (террористическая организация «Талибан» запрещена в РФ).

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары оружием морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Личность погибшего финского наемника

Обозреватель Ilta-Sanomat сообщил, что газета получила подтверждение личности погибшего финского бойца из нескольких независимых источников.

Мужчина был младше 30 лет, в 2018 году он окончил колледж, проживал в Финляндии в области Пирканмаа.

Сообщается, что тело погибшего военнослужащего в настоящее время находится в Запорожской области, в середине недели из Финляндии будет направлена машина скорой помощи, чтобы забрать его.

Один из финских военных, прибывших на Украину в марте 2022 года, рассказал, что его сослуживца приняли на службу после 13 марта. По его словам, он и ныне покойный военный вместе воевали в Интернациональном легионе около трех месяцев.

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что свыше двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России. По его словам, на Украину прибыли и воюют на ее стороне 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — из Канады и других государств.

Зачем финский военный поехал воевать за ВСУ?

Сослуживец погибшего финского военнослужащего не смог объяснить, зачем тот отправился добровольцем на Украину, по его словам, он не рассказал ему о целях поездки.

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Отец погибшего вспомнил слова сына о том, что простая работа в обычном графике не для него. Он также рассказал, что его сын получил медаль за действия на фронте.

Ранее газета Washington Post писала, что десятки тысяч американцев захотели воевать на стороне Украины в составе иностранного легиона. По данным издания, более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону, который платит от 500 до 3500 долларов в месяц. В свою очередь наемники обязуются служить в легионе в течение нескольких месяцев.

