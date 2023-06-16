Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:11, 16 июня 2023Экономика

Путин пожелал России роста ВВП как в Алжире

Путин: хотелось бы видеть рост российской экономики на 4 процента, как в Алжире или Индии

Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

Президент страны Владимир Путин пожелал России роста ВВП как в Алжире или в Индии. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, к концу 2023 года экономика России вырастет на 1,5-2 процента, а в Алжире — на 4 процента.

Экономика страны будет расти, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. Это позволит России сохранить свое место в списке ведущих экономик мира, добавил президент.

В Минэкономразвития ранее заявили, что в 2023 году экономика страны вырастет на 1,2 процента. В апреле в Центральном банке России назвали примерные границы роста в пределах 0,5-2 процентов.

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил, что причиной роста экономики является внутренний спрос. По его словам, речь идет не только о бюджетных расходах, но и о нормализации сберегательной модели поведения: ранее люди восстанавливали сбережения и откладывали деньги, а сейчас активно их тратят.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Путин пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины
    Леонардо Ди Каприо затеял грандиозный ремонт своего поместья
    Лавров прокомментировал слова Путина об ударах по F-16 за пределами Украины
    Россиянка пожаловалась на обратный эффект «уколов красоты»
    ФСБ пришла с обыском в военкоматы российского города
    Идею узаконить понятие «частичная занятость» объяснили
    Путин назвал экономику США великой
    Звезду НБА отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях
    Песков порассуждал о Западе и выступлении Путина на ПМЭФ
    Актриса и мать троих детей Хилари Дафф назвала способ поддерживать форму
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.