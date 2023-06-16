Путин: хотелось бы видеть рост российской экономики на 4 процента, как в Алжире или Индии

Президент страны Владимир Путин пожелал России роста ВВП как в Алжире или в Индии. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, к концу 2023 года экономика России вырастет на 1,5-2 процента, а в Алжире — на 4 процента.

Экономика страны будет расти, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. Это позволит России сохранить свое место в списке ведущих экономик мира, добавил президент.

В Минэкономразвития ранее заявили, что в 2023 году экономика страны вырастет на 1,2 процента. В апреле в Центральном банке России назвали примерные границы роста в пределах 0,5-2 процентов.

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил, что причиной роста экономики является внутренний спрос. По его словам, речь идет не только о бюджетных расходах, но и о нормализации сберегательной модели поведения: ранее люди восстанавливали сбережения и откладывали деньги, а сейчас активно их тратят.