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20:46, 16 июня 2023Мир

Франция призвала ускорить вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала ускорить процесс вступления Швеции в НАТО

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала ускорить процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Франции подтвердила полную поддержку Парижем вступления Швеции в НАТО в интересах безопасности и стабильности евроатлантического региона», — указали в МИД.

Отмечается, что французская сторона призывает завершить процесс вступления Швеции в военно-политический блок еще до саммита Североатлантического альянса, который будет проходить в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Стокгольм подал заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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    Глеб Бажуткин
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