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00:33, 16 июня 2023Наука и техника

Опровергнуто представление о зарождении жизни на Земле

Nature: тектоника литосферных плит необязательна для появления жизни

Фото: University of Rochester illustration / Michael Osadciw

Ученые Рочестерского университета (США) опровергли устоявшееся представление, согласно которому тектоника плит является необходимым условием для появления жизни на Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наличие медленно перемещающихся литосферных плит позволяет теплу в недрах Земли выходить на поверхность, влияя на формирование континентов, гор и других объектов, от которых зависит существование и эволюция живых организмов. В новой работе геологи изучили тектонику плит 3,9 миллиарда лет назад, когда на планете уже появились первые живые существа. Для этой цели они проанализировали намагниченность древних цирконов.

Цирконы представляют собой кристаллы, содержащие магнитные частицы, которые фиксируют силу и направление магнитного поля Земли в момент их образования. Свойства магнитного поля меняются в зависимости от широты: его сила, измеряемая в напряженности, максимальна на полюсах и слабее всего на экваторе. Таким образом, при изменении широты местности из-за движения континентов напряженность магнитного поля также должна меняться.

Однако ученые обнаружили, что в период от 3,9 до 3,4 миллиарда лет назад сила магнитного поля не менялась, что указывает на отсутствие тектоники литосферных плит. Это согласуется с «гипотезой застойной крышки» (англ. stagnant lid), когда тепло из недр Земли высвобождается сквозь трещины в земной коре. Этот механизм мог привести к появлению протоконтинентов и способствовать условиям, пригодным для жизни.

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    Александр Еникеев
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