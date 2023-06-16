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11:22, 16 июня 2023Экономика

Экономист объяснил изменение оптимального курса доллара

Экономист Абрамов связал изменение оптимального курса доллара с желанием успокоить граждан

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти называют разный оптимальный курс доллара, чтобы успокоить граждан, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему комфортная стоимость валюты США меняется.

«Неважно, курс 70 или 80 рублей, а тот, который держится долго и не создает неуверенности в бизнесе, что он повысится. Когда говорят про 80-90 — это скорее желание успокоить бизнес, успокоить население, сказать, что до 100 курс не будет расти. Для бюджета, конечно, комфортнее слабый курс рубля. Для бизнеса по-разному — для кого-то выгоден слабый, для кого-то сильный. В принципе, консолидированным в большинстве случаев должен быть стабильный курс», — сказал он.

Самый оптимальный курс — это курс стабильный

Александр Абрамовкандидат экономических наук

15 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что курс в 80-90 рублей за доллар оптимален для российской экономики. «С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. (...) Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров», — пояснил он.

Курс доллара от TradingView

При этом еще в декабре прошлого года Белоусов называл выгодным для России курс в 70-80 рублей за доллар.

В мае 2023 года российская валюта начала слабеть по отношению к американской. За полтора месяца курс вырос с 76 до 85 рублей за доллар. К середине июня рубль обновил годовые минимумы впервые с апреля 2022-го. По данным Центрального банка России, с начала года реальный эффективный курс отечественной валюты снизился на 18 процентов.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ослабление курса рубля повлияет на уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты приводит к ускорению инфляции в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.

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