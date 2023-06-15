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20:43, 15 июня 2023Экономика

В России назвали комфортный курс доллара

Первый вице-премьер Белоусов: курс в 80-90 рублей за доллар является комфортным для России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Комфортным для России является курс в 80-90 рублей за доллар. Такую цифру в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов, его цитирует РБК.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. (...) Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров», — пояснил Белоусов.

В мае 2023 года российская валюта начала слабеть по отношению к американской. За полтора месяца курс вырос с 76 до 85 рублей за доллар. К середине июня рубль обновил годовые минимумы впервые с апреля 2022-го. По данным Центрального банка России, с начала года реальный эффективный курс отечественной валюты снизился на 18 процентов.

Аналитики объяснили растущий курс доллара сокращением потока валюты на биржу из-за снижения нефтегазовых доходов и подорожания импорта. На ослабление рубля мало влияет даже переход в расчетах за экспорт на национальные валюты, отчасти из-за сложностей с выводом полученных средств.

К концу июня рубль может продолжить снижение из-за динамики нефтяных цен и геополитических рисков. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, доллар может подорожать до 89 рублей, евро — до 96 рублей, а юань — до 12,45 рубля. Факторов, которые позволили бы предсказывать укрепление российской валюты, нет, заявил он.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ослабление курса рубля повлияет на уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты приводит к ускорению инфляции в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.

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    Вячеслав Агапов
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