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07:44, 16 июня 2023Россия

Назван состав экипажа горящего судна в Приморье

РИА Новости: экипаж судна Beks Force, горящего у берегов Находки, состоит из индийцев

Фото: Керчь ФМ / РИА Новости

Экипаж иностранного судна Beks Force, горящего у берегов Находки Приморского края, состоит из граждан Индии. Об этом рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Он уточнил, что пожар возник в машинном отделении сухогруза. По его данным, на судне в момент происшествия присутствовало 23 индийца.

«Судно покрыто коллективным договором Международной федерации транспортных работников. Двух пострадавших забрали на вертолете», — отметил Суханов.

Специалист подчеркнул, что экипаж иностранного сухогруза застрахован, поэтому лечение будет оплачено. Кроме того, предусмотрено возмещение затрат.

До этого представители приморского управления МЧС заявили, что члены экипажа Beks Force отказались от эвакуации.

О происшествии у берегов Находки стало известно в пятницу, 16 июня. В район бедствия были направлены проходящие суда.

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    Анна Щербакова
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