Сборная Финляндии победила Словению в матче квалификации Евро-2024

Сборная Финляндии со счетом 2:0 победила команду Словении в матче квалификации Евро-2024

Сборная Финляндии по футболу победила команду Словении в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:0. На 13-й минуте голом отметился 28-летний форвард Йоэль Похьянпало. А на 64-й отличился 21-летний хавбек Оливер Антман.

Таким образом, сборная Финляндии набрала шесть очков и поднялась с четвертого на второе место в таблице группы H, сместив оттуда Данию. Лидерами группы остаются футболисты из Словении с шестью баллами в активе.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финале Евро-2020 команда в серии пенальти обыграла Англию.