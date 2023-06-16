В НАТО допустили продление полномочий Столтенберга

Bloomberg: в НАТО допускают продление полномочий Столтенберга из-за отсутствия согласия

Страны НАТО не могут определиться с преемником нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, поэтому допускают возможность продления его полномочий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно сообщению агентства, «США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генеральным секретарем».

Собеседник агентства утверждает, что продление срока полномочий Столтенберга даст союзникам время выбрать преемника. Отмечается, что в 2024 году после проведения выборов в ЕС станут доступными другие потенциальные кандидаты.

О том, что лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий, ранее сообщала газета Financial Times.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что власти Польши выступили за назначение на пост генерального секретаря НАТО лидера с восточного фланга организации. По их мнению, назначение генсека из страны бывшего СССР или государства, расположенного рядом с Россией, станет сигналом Москве.

При этом, по данным New York Times, в Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя одной из стран Европейского союза. В Европе приходят к консенсусу, что альянс должна возглавить премьер-министр Дании Метте Фредериксен.