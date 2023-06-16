Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице

Врач Денис Банный: разница температур на улице и дома не должна быть больше 10 градусов

Тепловой режим кондиционера в жару нужно регулировать так, чтобы разница между температурами на улице и в помещении не была слишком высокой, предупредил врач Денис Банный. Оптимальную разницу он назвал в беседе с RT.

По словам Банного, дома температура должна быть на 5-10 градусов ниже, чем на улице. «Если на улице +30 градусов, лучше настроить кондиционер на +22...+23, не меньше. Не стоит сидеть под прямым потоком холодного воздуха, а если кондиционер еще не установили и только выбирают, лучше отдать предпочтение инверторным моделям», — объяснил врач. Он добавил, что такая техника дороже обычных охлаждающих систем, но при этом тише, экологичнее, безопаснее и не допускает скачков температур.

При использовании кондиционера, продолжил Банный, не стоит забывать, что нужно время от времени выключать его и проветривать помещение. «Охлаждающая система перегоняет один и тот же воздух, в нем постепенно снижается содержание кислорода и влаги, а сухая атмосфера негативно воздействует на слизистые и способствует развитию аллергических и респираторных заболеваний», — заключил он.

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