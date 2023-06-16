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21:50, 16 июня 2023Спорт

Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой

Фитнес-специалисты рассказали, что горячая йога противопоказана при проблемах с сердцем

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам специалистов, во время практик возрастает риск обезвоживания, поскольку они часто проводится при чрезвычайно высоких температурах. Кроме того, у некоторых людей при выполнении асан из горячей йоги происходит повышение температуры тела и резкое учащение сердцебиения, что может быть опасно при проблемах с сердцем.

Отмечается, что людям, страдающим от астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, непереносимости высокой температуры или высокого кровяного давления, следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий. Убедиться в отсутствии противопоказаний также следует беременным женщинам.

Ранее тренер Катя Гуру рассказала о полезных для пожилых людей упражнениях из йоги. Она назвала наиболее подходящими асанами позу кошки для гибкости позвоночника и молодости тела, полулотос для укрепления мышц живота и шавасану для расслабления.

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    Андрей Стрельцов
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