Врач раскрыл опасность кроссфита

Врач Рами Хашиш заявил, что кроссфит может стать причиной травм спины и коленей

Врач-физиотерапевт Рами Хашиш раскрыл опасность кроссфита. Его слова приводит Forbes Health.

Хашиш заявил, что выполнение многих кроссфит-упражнений с неправильной техникой может привести к серьезным травмам. При этом он отметил, что исследования показывают, что риск травм в кроссфите не выше, чем в других видах тренировок.

Среди наиболее часто встречающихся специалист назвал травмы рук и ног, а также спины. Хашиш пояснил, что травмы плеча являются следствием выполнения упражнений, при которых идет поднятие тяжестей над головой, например, штанги. Травмы спины чаще всего возникают после выполнения становой тяги или приседаний с утяжелением. Прыжки на возвышение и бег могут стать причиной травм коленей и лодыжек.

Ранее врач спортивной медицины посоветовал упражнения для снижения риска травм при беге. Он призвал делать выпады и боковую планку.