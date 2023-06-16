Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 16 июня 2023Мир

Путин назвал интерес Запада в украинском конфликте

Президент России Путин: Запад использует конфликт на Украине для сокрытия своих ошибок

Фото: Kin Cheung / АР

Запад использует конфликт на Украине для сокрытия своих ошибок в сфере экономики, энергетики и финансов, заявил президент России Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Для них только выгоден сегодняшний кризис на Украине. Это повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки и в энергетике, и в финансах», — прокомментировал Путин интерес западных стран в украинском конфликте.

Выступая на ПМЭФ, Путин также подчеркнул, что Российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нацелен рассорить братские народы России и Белоруссии, чтобы не допустить укрепления Союзного государства.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал условие создания «санитарного кордона» на территории Украины
    Путин ответил предрекающим России зависимость от Китая странам
    Путин назвал условие применения ядерного оружия
    В Госдуме рассказали об эффекте от повышения МРОТ
    Россиянам назвали главный тренд в одежде на лето
    Путин рассказал об ответе на атаки по приграничным регионам России
    В ЕС отчитались о беспрецедентном сближении с НАТО
    Комик рассказал о ненастоящих зрителях в черном на съемках известного шоу на ТНТ
    Путин прокомментировал атаки на Кремль и Белгородскую область
    Путин назвал интерес Запада в украинском конфликте
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.