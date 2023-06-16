Путин назвал интерес Запада в украинском конфликте

Президент России Путин: Запад использует конфликт на Украине для сокрытия своих ошибок

Запад использует конфликт на Украине для сокрытия своих ошибок в сфере экономики, энергетики и финансов, заявил президент России Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Для них только выгоден сегодняшний кризис на Украине. Это повод для того, чтобы прикрыть свои экономические ошибки и в энергетике, и в финансах», — прокомментировал Путин интерес западных стран в украинском конфликте.

Выступая на ПМЭФ, Путин также подчеркнул, что Российская армия достигла успеха в демилитаризации Украины, которая скоро останется без собственной военной техники.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад нацелен рассорить братские народы России и Белоруссии, чтобы не допустить укрепления Союзного государства.