Курс евро в России установил новый рекорд

Курс евро на Московской бирже впервые с апреля 2023-го превысил 92 рубля

В пятницу, 16 июня, курс евро поднялся выше 92 рублей, говорят данные Московской биржи. Впервые с конца апреля 2023 года европейская валюта доходила до 92,047 рубля — почти на 46 копеек дороже, чем днем ранее. Впоследствии курс опустился до 91,65 рубля.

В то же время курс доллара США на пике доходил до 84,28 рубля (плюс 0,53 рубля к закрытию предыдущего дня). Ранее 14 июня американская валюта обновила рекорд апреля 2022 года.

На ослабление курса рубля влияют падающие цены на нефть. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, однако партнеры по ОПЕК+ не поддержали инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже 72 долларов за баррель.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление курса рубля изменит уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.