Дженнифер Лопес снялась в обнажающем тело наряде и восхитила фанатов

Певица Дженнифер Лопес снялась в обнажающем спину и грудь платье с принтом

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 53-летняя звезда показала свое тело, примерив цветное платье с необычным принтом, которое было украшено блестящей бахромой. При этом упомянутый предмет гардероба частично обнажил грудь и спину знаменитости. Свой образ Лопес дополнила зелеными туфлями на толстом каблуке и платформе. Помимо этого, артистка распустила длинные прямые волосы и нанесла макияж, выделив глаза графическими стрелками.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под постом. «Как тебе может быть 53?», «Королева», «Лучшая женщина в мире», «Как всегда красива и сексуальна», «Очень нравится ваш образ», — высказались они.

Ранее в июне Дженнифер Лопес обругали в сети за появление на публике в вульгарном наряде. Знаменитость попала в объектив папарацци во время шопинга в Западном Голливуде. Для прогулки поп-исполнительница выбрала джинсовое оверсайз-платье люксового бренда Valentino, оформленное двумя разрезами выше ягодиц. Читатели материала не оценили внешний вид звезды, назвав его вульгарным и нелепым.