В Минспорта оценили возможный допуск россиян на ОИ-2024 в статусе беженцев

Матыцин: возможное участие россиян в ОИ-2024 в статусе беженцев разрушит систему спорта

Министр спорта Олег Матыцин оценил возможный допуск россиян на Олимпийские игры-2024 в статусе беженцев. Его слова передает РИА Новости.

Матыцин раскритиковал такое предложение Международного олимпийского комитета (МОК) и призвал оценить, насколько оно соотносится с Олимпийской хартией и правами человека. «Если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — заключил он.

Ранее агентство «Весь спорт» сообщило о решении МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев. Отмечалось, что для этого атлеты должны будут выполнить несколько условий, в том числе прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.