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14:44, 16 июня 2023Мир

Польша назвала сроки подготовки требований о репарациях от России

Польша намерена до зимы посчитать сумму репараций за урон от СССР в ходе Второй мировой

Фото: Markus Schreiber / AP

Польша намерена до начала зимы составить отчет и посчитать сумму репараций за нанесенный республике урон от СССР в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, сообщает PAP.

«Мы постоянно исследуем этот вопрос и хотим сделать его достоянием общественности во время текущего срока работы Сейма (нижней палаты парламента Польши — прим. «Ленты.ру»). Направлений исследований в этой области гораздо больше. Мы хотим подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом», — заявил он.

Муларчик добавил, что власти намерены закончить работы до проведения очередных выборов в парламент, запланированных на конец осени.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша рискует «доиграться», если Варшава выдвинет России требования по репарациям за ущерб, якобы понесенный страной в ходе Второй мировой войны от СССР.

2 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша сначала хочет получить репарации от Германии, а уже после может перейти с этим вопросом к России.

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    Виктория Кондратьева
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