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13:06, 16 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow

Глава Херсонской области Сальдо: российские военные научились сбивать ракеты Storm Shadow

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российские военные научились сбивать поставленные Украине англо-французские крылатые ракеты Strom Shadow, заявил ТАСС врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во время Петербургского международного экономического форума.

«Научились их сбивать», — так ответил Сальдо на вопрос о ракетах.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США поставили президенту Украине Владимиру Зеленскому задачу достичь успехов на фронте к саммиту НАТО, который пройдет в июле 2023 года в Литве.

Он также отметил, что от успехов Вооруженных сил Украины зависит дальнейшая помощь Запада киевским властям.

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    Алевтина Запольская
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