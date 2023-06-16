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17:14, 16 июня 2023Моя страна

Пензенский зоопарк сообщил о пополнении сразу в трех семействах животных

Пензенский зоопарк сообщил о пополнении в семействах пони, альпак и бизонов

Фото: Telegram-канал «Пензенский зоопарк»

В Пензенском зоопарке появилось пополнение сразу в трех разных семьях животных — у пони, альпак и бизонов. Об этом зоопарк сообщил в своем Telegram-канале.

«Все новоиспеченные малыши чувствуют себя хорошо: уверенно встали на ножки и с удовольствием кушают. Еще они уже во всю играются, как настоящие дети, и наблюдают за своими родителями», — говорится в публикации.

В зоопарке добавили, что недавно у яков Геры и Зевса тоже родилась малышка, ее назвали Ангелой — на днях ей исполняется месяц.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке Лесная сказка курица Лерка высидела и воспитала выводок утят. В учреждении рассказали, что утка сначала высиживала яйца, но потом резко отказалась от них — ее место заняла Лерка. Зоопарк также показал видео с семейной прогулкой, на которой утята везде следуют за курицей.

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    Сергей Истомин
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