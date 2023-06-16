Киссинджер призвал Россию признать основанные на согласии отношения с Европой

Киссинджер: отношения России с Европой должны быть основаны на согласии и консенсусе

России следует признать, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии. К этому призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.

«Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны основываться на соглашении и своего рода консенсусе, и я верю, что если война закончится должным образом, это вполне достижимо», — заявил он.

Ранее Киссинджер назвал одну из причин украинского конфликта. По его мнению, Россия несколько столетий находилась «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Киссинджера. Она сказала, что его рассуждения о намерении Москвы напасть на Восточную Европу, а также Швецию и Финляндию смехотворны, а он ложно убежден в том, что Москва согласится на урегулирование конфликта по западному сценарию.