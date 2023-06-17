Российский арбитр рассказал об отношениях с футболистами

Судья Карасев рассказал, что находится в нормальных отношениях со всеми футболистами РПЛ

Российский судья Сергей Карасев рассказал об отношениях с футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, хорошо это или плохо, но я лично не в таких дружеских отношениях с футболистами, чтобы были телефоны и можно было переписываться», — заявил он. Арбитр добавил, что в целом у него нормальный контакт с игроками.

Карасев обслуживает матчи РПЛ с 2008 года. До января 2023 года он также работал на международных матчах.

С 28 февраля 2022 года российские сборные и клубы не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.