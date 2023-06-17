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13:13, 17 июня 2023Спорт

Игрок «Динамо» пожаловался на уровень сервиса в США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что уровень сервиса в США оставляет желать лучшего

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень сервиса в России и США. Он порассуждал об этом в Telegram-канале.

«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего», — пожаловался игрок. Он отметил, что после этого ценит еще больше то, что есть в России.

Лещук рассказал, что в аэропорту на досмотре его заставили перекладывать вещи с одной ленты на другую, потом попросили снять обувь, но бахилы не предоставили. «У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе», — заключил спортсмен.

В сезоне-2022/2023 Лещук провел за бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны.

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    Дарья Коршунова
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