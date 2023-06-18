Пушилин прокомментировал заявление о выполнении задач по демилитаризации Украины

Врио главы ДНР Пушилин: Россия продолжит освобождать территории новых регионов страны

Россия продолжит освобождать территории новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы ДНР Денис Пушилин. Его слова в воскресенье, 18 июня, приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал сказанные ранее официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым слова о том, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена.

«Я действительно видел опасение в социальных сетях, что бы это значило окончание демилитаризации. На самом деле, по моему мнению, президент достаточно все однозначно разложил по полочкам — имеется в виду, что в части того вооружения, которое было на Украине, (...) в этой части фактически все уже уничтожено», — заявил Пушилин.

16 июня во время выступления на Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса. По его словам, каждый день эти потери растут.

Минобороны страны уточнило, что в общей сложности за все время проведения специальной военной операции было уничтожено 10 тысяч единиц танков и иной бронетехники ВСУ.