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20:54, 20 июня 2023Наука и техника

На «Армии-2023» покажут элементы перспективных комплексов артиллерии

Шойгу: на «Армии-2023» покажут основные элементы перспективных комплексов артиллерии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии впервые покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны, передает РИА Новости.

«На выставочных площадках будут продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции», — сказал он.

Форум пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.

В мае в компании «Ремдизель» сообщили, что бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», который получил название «Феникс» после модификации, планируют показать на «Армии-2023». Корпус машины адаптировали к серийному шасси.

В феврале стало известно, что усовершенствованную мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита» с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 гигагерц могут представить на форуме «Армия-2023».

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    Даниил Иринин
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