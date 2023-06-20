Пластический хирург объяснил способность некоторых людей не толстеть

Пластический хирург Алмазов объяснил умение некоторых людей не толстеть их образом жизни

Способность некоторых людей не толстеть объясняется их образом жизни, рассказал пластический хирург Илья Алмазов. Он объяснил «Ленте.ру», как можно не набирать вес и при этом есть вкусно.

По его словам, склонность к набору веса хоть и отчасти предопределена генетически, все равно зависит от образа жизни человека. Однако при этом он призвал отказаться от ложного убеждения, что все полные люди стали такими лишь из-за отсутствия самоконтроля.

Зачастую многие люди, которые, как нам кажется, едят все, не набирая вес, на самом деле, едят не больше остальных. Например, тот, кто каждый день ест мороженое, может потреблять мало калорий в течение дня. Или, например, он ест ту же пиццу, что и остальные, но ест медленнее и меньше, значит, быстрее насыщается. Если измерить калораж этих людей, то окажется, что они съедают не так много, как кажется Илья Алмазов пластический хирург

Физическая активность также имеет значение, добавил Алмазов. Не все люди ходят в спортзал, но некоторые в целом больше двигаются за день. Например, они могут весь день расхаживать на работе или проводить день, бегая за своими детьми, продолжил хирург.

Есть свидетельства, что некоторые люди генетически предрасположены к желанию постоянно двигаться. Это дополнительное движение также может ускорить обмен веществ в организме Илья Алмазов пластический хирург

По словам собеседника «Ленты.ру», идея, что одни люди рождаются способными сжигать больше калорий, чем другие, — миф. Однако образ жизни и вкусы у всех разные, поэтому и количество поступающих в организм калорий тоже разнится. К тому же, по словам Алмазов, у некоторых людей может быть более чувствительная система регуляции аппетита, за которую отвечают нервная система и гормоны.

Одним из важных гормонов, участвующих в этой системе, — лептин. Он помогает регулировать то, сколько пищи мы хотим съесть в течение более длительных периодов времени, а не только во время следующего приема пищи Илья Алмазов пластический хирург

Генетика также способна влиять на склонность человека к набору или потере веса, продолжил собеседник «Ленты.ру». Исследователи изучили более 250 областей ДНК, связанных с ожирением. Ученые сравнили 1622 здоровых человека с низким индексом массы тела с 1985 людьми с тяжелым ожирением и 10433 людьми с нормальным весом. Выяснилось, что у худых участников было меньше генов, связанных с ожирением.

Однако гены сами по себе не определяют склонность к набору веса, так как не было обнаружено конкретных генов, влияющих исключительно на предрасположенность к ожирению или же наоборот, подвел итог Алмазов.

Ранее Илья Алмазов рассказал о физических упражнениях, опасных для здоровья пожилых людей. Он посоветовал беречь суставы во время занятий спортом.