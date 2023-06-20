Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Отменён
Петра Мартич
Берлин
Лоренцо Сонего
2:1
Завершен
Аслан Карацев
Галле
Екатерина Александрова
Сегодня
17:45 (Мск)
Людмила Самсонова
Берлин
Вероника Кудерметова
Сегодня
21:00 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Берлин
Роман Сафиуллин
Завтра
13:00 (Мск)
Ян-Леннард Штруфф
Галле
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа J. 4-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа G. 4-й тур
17:10, 20 июня 2023Спорт

В МОК осудили главу IBA Кремлева

В МОК назвали недопустимыми высказывания главы IBA Умара Кремлева
Умар Кремлев

Умар Кремлев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) осудили высказывания главы Международной ассоциации бокса (IBA) россиянина Умара Кремлева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Разжигание ненависти и уничижительные высказывания в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности просто недопустимы», — сказано в заявлении организации.

14 июня Кремлев заявил, что проблемы IBA связаны не с олимпийским движением в целом, а с отдельными личностями, работающими в МОК. По его словам, они «пытаются разрушить бокс в погоне за личной выгодой и прячутся под костюмами и галстуками в своих воображаемых карманных корпорациях».

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Это решение приняли потому, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом бокс рекомендовали сохранить в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. О чем он договорился с Си Цзиньпином и что это значит для России?
    В России начали продавать уникальный смартфон
    Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров
    Цена на нефть рекордно выросла
    Названа возможная дата решения по включению России в черный список FATF
    Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливого брака
    В МОК осудили главу IBA Кремлева
    Сын Байдена признал себя виновным по налоговым нарушениям
    На Украине заявили о применении беспилотника дальностью в тысячу километров
    Стало известно об обстреле российского города американскими снарядами Excalibur
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.