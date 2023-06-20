В МОК осудили главу IBA Кремлева

В МОК назвали недопустимыми высказывания главы IBA Умара Кремлева

В Международном олимпийском комитете (МОК) осудили высказывания главы Международной ассоциации бокса (IBA) россиянина Умара Кремлева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Разжигание ненависти и уничижительные высказывания в адрес лиц, работающих в МОК, которые просто выполняют свои профессиональные обязанности просто недопустимы», — сказано в заявлении организации.

14 июня Кремлев заявил, что проблемы IBA связаны не с олимпийским движением в целом, а с отдельными личностями, работающими в МОК. По его словам, они «пытаются разрушить бокс в погоне за личной выгодой и прячутся под костюмами и галстуками в своих воображаемых карманных корпорациях».

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Это решение приняли потому, что ассоциация не выполнила необходимые условия для восстановления членства. При этом бокс рекомендовали сохранить в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже.