Ассистент Татьяны Тарасовой прокомментировала слухи о госпитализации тренера

Ассистент Татьяны Тарасовой опровергла слухи о госпитализации тренера

Информация о госпитализации заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой не соответствует действительности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила ее ассистент Аделина.

Она рассказала, что сейчас 76-летняя тренер чувствует себя хорошо, ее здоровье в порядке.

«У нее все отлично, мы смотрим телевизор, концерт с ее мужем идет, так что все у нас отлично», — прокомментировала информацию она.

Сама Татьяна Тарасова ответила на звонок корреспондента «Ленты.ру», но сказала, что не может разговаривать.

Информацию о госпитализации тренера опубликовал «Московский комсомолец». Издание пишет, что ей стало плохо 19 июня. По данным газеты, помощница Тарасовой вызвала скорую помощь в коттеджный поселок в Одинцовском районе. У заслуженной спортсменки и тренера обострилась болезнь, усугубленная повышенным давлением и поражением сердца, пишет «МК» без ссылки на источники.

8 июня Mash писал, что Татьяна Тарасова шестой раз за месяц вызывала домой неотложку. По информации источника, она пожаловалась на высокое давление и плохое самочувствие. Врачи предлагали ей госпитализацию, но тренер отказалась.

Тарасова получила звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.