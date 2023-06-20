В УЕФА прокомментировали арест главы Украинской ассоциации футбола

УЕФА заявил, что следит за ситуацией с арестом главы Украинской ассоциации футбола Павелко

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались об аресте главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Комментарий пресс-службы организации приводит ТАСС.

В УЕФА заявили, что следят за ситуацией и находятся на связи с УАФ. «Мы твердо убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, поэтому у нас пока нет дальнейших комментариев», — отмечается в сообщении.

Об аресте Павелко, который с 2019 года является членом исполнительного комитета УЕФА, стало известно 16 июня. Шевченковский районный суд Львова постановил взять его под стражу на 60 дней — до 14 августа 2023 года. Отмечалось, что внесенный ранее залог будет перечислен в пользу государства.

В ноябре 2022 года Павелко был арестован Печерским судом Киева. Тогда УАФ внесла залог в размере 9,88 миллиона гривен, благодаря чему функционер избежал взятия под стражу. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы.

Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. В феврале 2023-го его временно отстранили от должности.