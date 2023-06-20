Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 20 июня 2023Мир

ВМС США выразили готовность начать поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Белый дом сообщил о готовности ВМС США искать пропавший в Атлантике батискаф

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Военно-морские силы (ВМС) США выразили готовность присоединиться к поискам пропавшего в Атлантике батискафа, если появится такая необходимость, сообщает ТАСС.

«ВМС США находятся в состоянии готовности на тот случай, если понадобится, поскольку у них имеются глубоководные средства [погружения], которые не обязательно есть у Береговой охраны», — заявил представитель американской администрации.

Он уточнил, что Береговая охрана США продолжит искать подводный аппарат.

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщалось, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО
    В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине
    Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине военной помощи
    В США заявили о собственном пути Украины в НАТО
    В регионе Украины запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
    ВМС США выразили готовность начать поиски пропавшего в Атлантике батискафа
    В США назвали контрнаступление ВСУ атакой камикадзе
    Население Германии рекордно выросло из-за украинских беженцев
    В Германии рассказали о внезапном наступлении России на луганском направлении
    Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.