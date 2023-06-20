ВМС США выразили готовность начать поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Белый дом сообщил о готовности ВМС США искать пропавший в Атлантике батискаф

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Военно-морские силы (ВМС) США выразили готовность присоединиться к поискам пропавшего в Атлантике батискафа, если появится такая необходимость, сообщает ТАСС.

«ВМС США находятся в состоянии готовности на тот случай, если понадобится, поскольку у них имеются глубоководные средства [погружения], которые не обязательно есть у Береговой охраны», — заявил представитель американской администрации.

Он уточнил, что Береговая охрана США продолжит искать подводный аппарат.

О пропаже корабля с туристами стало известно 19 июня. Также сообщалось, что на борту был британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

20 июня компания OceanGate Expeditions подтвердила, что ее батискаф с пятью туристами исчез во время погружения к затонувшему в Атлантике «Титанику». Представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что кислорода внутри пропавшего батискафа осталось на 40 часов.