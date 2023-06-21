В Северной Корее назвали Блинкена попрошайкой после визита в Китай

Обозреватель ЦТАК КНДР Чон Ён Хак назвал Блинкена попрошайкой после визита в Китай

Обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чон Ён Хак назвал госсекретаря США Энтони Блинкена попрошайкой после его визита в Китай. Статью цитирует РИА Новости.

Журналист из Северной Кореи озаглавил публикацию «Позорный попрошайнический визит провокатора» и выразил мнение, что политика давления Вашингтона на Пекин потерпела неудачу.

В статье отмечается, что США намеренно усиливали конфронтацию, укрепляли антикитайские альянсы, такие как Quad и AUKUS, и даже заявляли о готовности военного вмешательства в случае обострения ситуации с Тайванем, и после этого Блинкен приезжает в КНР с визитом, чтобы «ответственно контролировать разногласия».

Чон Ён Хак назвал подобное поведение двуличностью и лицемерием и призвал Соединенные Штаты уважать основные интересы Китая и прекратить враждебные акции, чтобы исключить поводы для ухудшения отношений.

«Госсекретарь США полетел в Китай и вымолил смягчение отношений. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай», — заключил обозреватель.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Энтони Блинкен проделал «чертовски большую работу» во время своего визита в Китай.

19 июня госсекретарь на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Америка отказывается поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с КНР. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с Китаем.

Блинкен прибыл в Китай 18 июня, этот его визит в КНР стал первым в качестве главы Госдепа США.

