В «Спартаке» пообещали помочь осужденному легионеру в получении гражданства РФ

В «Спартаке» пообещали помочь осужденному легионеру Промесу в получении гражданства РФ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу возможного получения российского гражданства голландским легионером московского клуба Квинси Промесом. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что решение должен принять сам игрок. «Если Промес захочет двигаться в этом направлении, мы окажем поддержку», — пообещал Малышев.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время осужденный футболист находится в Москве и собирается обжаловать приговор.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.