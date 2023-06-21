Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 21 июня 2023Россия

В Госдуме оценили идею компенсации половины стоимости аренды жилья для молодежи

Депутат Милонов поддержал идею компенсировать половину стоимости аренды жилья для молодежи

Фото: Екатерина Якель / Лента.ру

Необходимо стимулировать молодежь уходить от аренды жилья к выплатам по ипотеке, убежден зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил идею Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России компенсировать половину стоимости аренды жилья для людей до 35 лет.

Ранее стало известно, что Минстрой предложил субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи — россиянам до 35 лет. Чтобы получить компенсацию от Минстроя, россиянам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Ежегодно в программе смогут поучаствовать порядка 310 тысяч человек. Целевая аудитория проекта — россияне 23–27 лет.

«Идея неплохая. Потому что надо максимально стимулировать уход от аренды к выплатам по ипотеке. Я целиком и полностью разделяю такие вещи», — прокомментировал предложение Минстроя Милонов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что инициатива положительно отразится и на демографической ситуации в стране, и на уровне жизни молодых специалистов. Однако есть риск, что увеличившийся спрос приведет к повышению цен на квартиры.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023
«Строителей хорошо поддержал высокий спрос» Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал об ипотеке и проблемах отрасли
«Строителей хорошо поддержал высокий спрос»Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал об ипотеке и проблемах отрасли
16 июня 2023

Ранее сообщалось, что с 1 июня Центробанк увеличил размер минимального взноса по ипотеке в России с 10 до 20 процентов. Еще через полгода, с 1 января 2024 года, для приобретения жилья в ипотеку потребуется внести 30 процентов от стоимости недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    В Москве нейросети проанализировали 10 миллионов лучевых исследований
    Эксперт рассказал о создании напечатанных ракетных двигателей в России
    Спецоперация ФСБ по поимке диверсантов в Запорожье попала на видео
    Российский депутат выпал из окна и выжил
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В Москве помогут выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
    В Госдуме оценили идею компенсации половины стоимости аренды жилья для молодежи
    В Польше заявили о безразличии солдат ВСУ к обучению
    Пушилин сообщил об ударе беспилотника ВСУ по центру Донецка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.