В Госдуме оценили идею компенсации половины стоимости аренды жилья для молодежи

Депутат Милонов поддержал идею компенсировать половину стоимости аренды жилья для молодежи

Необходимо стимулировать молодежь уходить от аренды жилья к выплатам по ипотеке, убежден зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил идею Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России компенсировать половину стоимости аренды жилья для людей до 35 лет.

Ранее стало известно, что Минстрой предложил субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи — россиянам до 35 лет. Чтобы получить компенсацию от Минстроя, россиянам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Ежегодно в программе смогут поучаствовать порядка 310 тысяч человек. Целевая аудитория проекта — россияне 23–27 лет.

«Идея неплохая. Потому что надо максимально стимулировать уход от аренды к выплатам по ипотеке. Я целиком и полностью разделяю такие вещи», — прокомментировал предложение Минстроя Милонов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что инициатива положительно отразится и на демографической ситуации в стране, и на уровне жизни молодых специалистов. Однако есть риск, что увеличившийся спрос приведет к повышению цен на квартиры.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Центробанк увеличил размер минимального взноса по ипотеке в России с 10 до 20 процентов. Еще через полгода, с 1 января 2024 года, для приобретения жилья в ипотеку потребуется внести 30 процентов от стоимости недвижимости.

