В Киеве заговорили о кадровых решениях во власти из-за ситуации с убежищами

«Страна. UA»: глава СНБО Данилов пригрозил кадровыми решениями из-за киевских убежищ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО 23 июня могут быть приняты «кадровые решения» из-за ситуации с киевскими укрытиями. Его слова передает «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

Данилов отметил, что после трагических событий, которые произошли в Киеве, была проведена проверка всех укрытий на территории страны, после которой дана оценка. По его словам, на заседании СНБО в пятницу с докладом по ситуации выступит глава украинского МВД Игорь Клименко. «Будет доклад еще одного министра, непосредственно отвечавшего за проверку. И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения», – сказал Данилов, указав, что могут быть приняты кадровые решения с учетом «чувствительности вопроса».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о развернутой против него и центральных властей шквальной кампании по дискредитации на фоне расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами.

15 июня стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с поста мэра Киева

Ранее сообщалось, что на Украине обострился конфликт между Зеленским и Кличко. Причиной их ссоры послужило состояние бомбоубежищ — выяснилось, что половина из них в Киеве закрыты или заняты посторонними организациями.