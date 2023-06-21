Фигуристка-чемпионка отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства

Фигуристка Дробязко заявила, что не может повлиять на решение лишить ее гражданства Литвы

Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело», — заявила она. Спортсменка добавила, что у нее все в порядке.

Ранее 21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

В августе 2022 года Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса, с которым они 13 раз выиграли чемпионат Литвы и стали бронзовыми призерами мирового первенства в танцах на льду, лишили госнаград. К спортсменам применили санкции из-за участия в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи.