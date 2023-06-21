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13:22, 21 июня 2023Спорт

Фигуристка-чемпионка отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства

Фигуристка Дробязко заявила, что не может повлиять на решение лишить ее гражданства Литвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело», — заявила она. Спортсменка добавила, что у нее все в порядке.

Ранее 21 июня стало известно, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны. Причиной стало участие фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

В августе 2022 года Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса, с которым они 13 раз выиграли чемпионат Литвы и стали бронзовыми призерами мирового первенства в танцах на льду, лишили госнаград. К спортсменам применили санкции из-за участия в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

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    Дарья Коршунова
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