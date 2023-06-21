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20:22, 21 июня 2023Ценности

Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков

TikTok-блогерша Миша показала длинные темные волосы в области подмышек

Кадр: @girl_ontheroad / TikTok

Блогерша Миша (фамилия неизвестна) показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Юзерша с никнеймом girl_ontheroad регулярно размещает ролики, в которых демонстрирует растительность по всему телу и призывает пользователей сети выглядеть натурально. На последних опубликованных кадрах она предстала в купальнике и юбке на фоне плантаций. При этом девушка подняла руки вверх и показала длинные темные волосы в области подмышек.

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Подписчики оценили внешний вид Миши в комментариях под постом. «Ты великолепна и очень обаятельна», «Мне тоже нравятся волосатые подмышки», «Все натурально», — высказывались они.

Ранее блогерша с волосатой спиной ответила критикующим ее внешность хейтерам. На размещенных кадрах автор ролика продемонстрировала густые волосы на руках и спине в районе поясницы. При этом она отметила, что некоторые юзеры говорят ей побриться и называют неженственной.

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    Екатерина Ештокина
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